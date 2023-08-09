Цены на газ в Европе подскочили

Газ на лондонской бирже подорожал за день на 28 процентов

Биржевые цены на газ в Европе резко подскочили и за время торгов в среду, 9 августа, поднялись почти на 30 процентов. К 16:20 по московскому времени стоимость фьючерсов с поставкой в сентябре превысила 450 долларов за тысячу кубометров (плюс 28 процентов к цене закрытия). Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

В начале торгов фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) торговались по 357,5 доллара за тысячу кубометров, а затем стоимость резко пошла вверх.

Газ начал дорожать на фоне экстремальной жары в Европе. В конце июля его стоимость поднималась несколько дней подряд на фоне резко выросшего спроса на электричество для работы кондиционеров. Объясняется этом тем, что, например, в Италии производство электроэнергии зависит от газа.

В июне стало известно, что Норвегия, увеличившая на фоне ухода России с рынка ЕС доходы от поставок нефти и газа в европейские страны, объявила о новых инвестициях в 19 миллиардов долларов в нефтегазовые проекты на континентальном шельфе страны. Помимо этого, страна планирует в 2028 году, когда истечет срок действия большей части существующих концессионных соглашений, получить в госсобственность центральные части норвежской газотранспортной системы, взяв таким образом под контроль транзит газа в Европу.

