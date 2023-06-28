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15:11, 28 июня 2023Экономика

Европа получит новый источник нефти и газа для замены российских

Норвегия вложит 19 миллиардов долларов в 19 новых нефтегазовых проектов

Фото: Nick Oxford / Reuters

Норвегия, увеличившая на фоне ухода России с рынка ЕС доходы от поставок нефти и газа в европейские страны, объявила о новых инвестициях в нефтегазовые проекты на континентальном шельфе страны. Вложения в 19 проектов составят 200 миллиардов крон (19 миллиардов долларов), сообщает Associated Press.

Проекты, за счет которых планируется обеспечить новое производство во второй половине 2020-х годов, министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд назвал вкладом страны в энергетическую безопасность Европы. Запланированы новые разработки, дальнейшее освоение уже существующих месторождений и инвестиции в проекты по увеличению добычи на действующих месторождениях.

Помимо этого, Норвегия планирует в 2028 году, когда истечет срок действия большей части существующих концессионных соглашений, получить в госсобственность центральные части норвежской газотранспортной системы, взяв таким образом под контроль транзит газа в Европу.

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Ранее министр экономики Норвегии Ян Кристиан Вестре рассказал об удовлетворении от участия страны в решении проблем европейцев с поставками газа в 2022 году. Например, Норвегия вытеснила Россию с позиции наиболее важного поставщика природного газа в Германию.

В недавнем интервью Handelsblatt чиновник опроверг заявления о возможности еще больше увеличить экспорт в Европу. По его словам, норвежские производители газа «в течение многих месяцев откачивали максимально возможное количество газа».

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    Дмитрий Воронин
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