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18:21, 26 июня 2023Экономика

Европейская страна задумала отказаться от российского газа

Глава Минэнерго Австрии Гевесслер назвала поставки газа из России ненадежными

Фото: РИА Новости

Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер на фоне закупок в апреле 2023 года более половины газа в России назвала страну ненадежным вариантом приобретения топлива. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава австрийского Минэнерго, комментируя объем поставок газа из России, заявила, что их «слишком много». Чиновница пообещала приложить усилия для отказа от российских энергоресурсов. Гевесслер добавила, что газохранилища в Австрии заполнены на 80 процентов, а цены на энергию в стране снизились.

В ноябре 2022 года та же министр отчиталась о резком снижении зависимости от российского газа. Гевесслер объяснила, что Австрия с февраля по сентябрь резко уменьшила его долю в поставках с 79 до 21 процента.

Как рассказал изданию Handelsblatt министр экономики Норвегии Ян Кристиан Вестре, он был «рад» видеть, как европейцам удалось решить проблему с поставками газа в 2022 году. Например, Норвегия, которая до начала боевых действий на Украине была вторым по важности поставщиком природного газа в Германию после России, теперь занимает первую позицию.

Отметив, что страна поставила в Европу значительно больше природного газа, чем в предыдущие годы, министр опроверг заявления о том, что можно еще больше увеличить экспорт. По его словам, норвежские производители газа «в течение многих месяцев откачивали максимально возможное количество газа».

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    Дмитрий Воронин
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