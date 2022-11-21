Австрия резко снизила зависимость от российского газа

Австрия снизила долю российского газа в поставках с 79 до 21 процента

Австрия с февраля по сентябрь резко снизила долю российского газа в поставках с 79 до 21 процента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минэнерго страны.

«Мы сделали большой шаг в сторону сокращения зависимости от российского газа. Окончательная цель пока не достигнута, мы станем по-настоящему свободными только тогда, когда сможем полностью обходиться без российского газа. Мы работаем над этим каждый день», — сказала глава ведомства Леоноре Гевесслер.

Уровень заполненности газохранилищ в стране превысил 95 процентов. Поставки топлива идут из Норвегии, Северной Африки и Центральной Азии.

В октябре канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна запаслась газом почти на год вперед. Также он поддержал идею Еврокомиссии о необходимости совместных закупок топлива. При этом канцлер не стал отвечать на вопрос о возможности поставок российского газа в 2023 году.