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17:50, 20 октября 2022Экономика

Европейская страна запаслась газом почти на год вперед

Канцлер Австрии Нехаммер: запасов газа в стране хватит более чем на десять месяцев

Фото: IMAGO/Martin Juen / Globallookpress.com

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна запаслась газом почти на год вперед, пишет ТАСС. По его словам, запасов газа в хранилищах страны хватит более чем на десять месяцев.

«Газохранилища в Австрии заполнены <...> сейчас уже более чем на 85 процентов, а мы ставили цель 80 процентов. Газа в хранилищах нам хватит более чем на десять месяцев, но, что важно, нужно готовиться к следующей зиме», — подчеркнул канцлер во время саммита Евросоюза в Брюсселе.

Нехаммер поддержал идею Еврокомиссии о необходимости совместных закупок газа, а также заявил, что план по введению потолка цен на газ «сам по себе хороший», но следует иметь в виду риск сокращения предложения — поставщики могут отказаться от экспорта топлива в ЕС.

Канцлер Австрии не стал отвечать на вопрос о возможности поставок российского газа в 2023 году. Он заявил, что европейским странам важно закачать в хранилища достаточно газа для домохозяйств и промышленности, чтобы прожить без поставок из России.

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29 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ удалось преодолеть зависимость от российского газа. Он выразил одобрение решением европейских стран о снижении потребления на 15 процентов и подчеркнул, что Германия постарается добиться снижения на 20 процентов. Страна также планирует запустить несколько терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) на северо-западе и заключает контракты на поставки.

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Софья Ермакова
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