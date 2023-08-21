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08:44, 21 августа 2023Мир

В турецком городе 12 человек погибли в аварии с автобусом

A Haber: в Турции в результате ДТП с автобусом погибли 12 человек, еще 19 ранены
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В турецком городе Йозгат автобус с пассажирами слетел в овраг, в результате аварии двенадцать человек погибли. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Инцидент произошел в поселке Соргун. Уточняется, что еще девятнадцать человек были ранены, их госпитализировали в государственную больницу. На место происшествия выехал губернатор города Мехмет Али Озкан. По его словам, необходимо провести расследование для выяснения причин ДТП. Как сообщил министр юстиции страны Йылмаз Тунча, оно уже началось.

Ранее два человека погибли в результате аварии в турецкой Аланье с участием грузовика и автобуса, перевозившего казахских туристов. Одним из погибших оказался украинец, другим — водитель-турок. Кроме того, еще 12 человек пострадали.

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    Марина Совина
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