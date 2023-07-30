Украинец погиб в ДТП с казахскими туристами в Турции

Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом и грузовиком в Аланье

Два человека погибли во время ДТП в турецкой Аланье с участием грузовика и автобуса, который перевозил казахских туристов. Об этом сообщает телеканал NTV.

По данным журналистов, одним из погибших оказался гражданин Украины, другим — водитель-турок. Еще 12 человек пострадали.

Авария произошла в районе поселка Окурджалар. Раненых оперативно доставили в местные больницы, состояние шести из них оценивается как тяжелое.

Водителя грузовика допрашивают полицейские, они пытаются установить детали случившегося.

Ранее стало известно, что в ДТП на территории Турции пострадали шестеро россиян. Водитель автобуса вез группу в аэропорт и врезался в грузовик, припаркованный на АЗС.

