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12:25, 30 июля 2023Путешествия

Украинец погиб в ДТП с казахскими туристами в Турции

Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом и грузовиком в Аланье

Фото: Savvapanf Photo / Shutterstock / Fotodom

Два человека погибли во время ДТП в турецкой Аланье с участием грузовика и автобуса, который перевозил казахских туристов. Об этом сообщает телеканал NTV.

По данным журналистов, одним из погибших оказался гражданин Украины, другим — водитель-турок. Еще 12 человек пострадали.

Авария произошла в районе поселка Окурджалар. Раненых оперативно доставили в местные больницы, состояние шести из них оценивается как тяжелое.

Водителя грузовика допрашивают полицейские, они пытаются установить детали случившегося.

Ранее стало известно, что в ДТП на территории Турции пострадали шестеро россиян. Водитель автобуса вез группу в аэропорт и врезался в грузовик, припаркованный на АЗС.

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    Алевтина Запольская
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