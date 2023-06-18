В результате ДТП в Турции пострадали шестеро российских туристов

По меньшей мере шесть туристов пострадали в ДТП в турецкой Анталье

По меньшей мере шесть туристов пострадали в результате ДТП в турецкой Анталье. О произошедшей аварии со ссылкой на турецкий телеканал TRT сообщает ТАСС.

Согласно имеющимся данным, инцидент случился в тот момент, когда водитель автобуса вез в аэропорт группу из 33 туристов, собиравшихся вернуться домой после отдыха. Находившийся за рулем мужчина врезался в стоявший у АЗС грузовик.

По данным TRT, водитель транспортного средства не выжил. Пострадавших госпитализировали в медучреждения, где им оказали необходимую помощь. Туристов отвезли в аэропорт на другом автобусе.

Комментируя произошедшее, сотрудник АЗС Садык Думан упомянул, что при столкновении транспортных средств вспыхнул небольшой пожар, который удалось потушить до прибытия пожарных.

Ранее сообщалось, что автомобиль столкнулся с тремя лосями в Москве.