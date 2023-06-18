Автомобиль столкнулся с тремя лосями в Москве

Дептранс Москвы: автомобиль столкнулся с тремя лосями на МКАД

Автомобиль стокнулся с тремя лосями на внутренней стороне 32-го километра МКАД, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 июня. «Произошло дорожно-транспортное происшествияе (ДТП) с участием автомобиля и трех особей животных (лоси). На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, обстоятельства инцидента сейчас выясняются. Информации о пострадавших пока нет.

В сентябре 2019 года минивэн столкнулся с лосем, съехал в кювет и опрокинулся на трассе в Малосердобинском районе Пензенской области. Авария произошла на 504-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов. В результате ДТП пострадали водитель и семь пассажиров автомобиля.