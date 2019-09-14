Минивэн врезался в лося и вылетел в кювет на российской трассе

Минивэн столкнулся с лосем, съехал в кювет и опрокинулся на трассе в Малосердобинском районе Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД, пишет РИА Новости.

Авария, по информации Госавтоинспекции, произошла на 504-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов около 22:00 в пятницу, 13 сентября. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и семь пассажиров автомобиля. Детей среди них нет.

Судьба дикого зверя неизвестна. По факту ДТП проводится проверка.

В марте жительница Башкирии вступила в противостояние с забредшим во двор лосем и кинула в него котом. Дикий зверь испугался и убежал.

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