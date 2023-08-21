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23:38, 21 августа 2023Мир

В Китае раскрыли сценарий катастрофы в Европе из-за Запада

GT: вмешательство Запада в конфликт на Украине приведет к войне в Европе

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Вмешательство Запада в конфликт на Украине может спровоцировать войну на всем европейском континенте. С таким прогнозом выступил эксперт издания Global Times Сун Чжунпин.

«Если США и НАТО решат вмешаться напрямую, то конфликт может перерасти в войну в Европе», — предрек такой сценарий обозреватель.

По мнению эксперта, к эскалации боевых действий приведут также поставки дальнобойных ракет Вооруженным силам Украины (ВСУ). При этом на сегодняшний день ВСУ не в состоянии проводить операции по прорыву российской обороны, резюмировал он.

Ранее представитель МИД КНР Чэн Икунь заявил, что Китай будет дальше помогать в урегулировании конфликта на Украине. Он сказал, что Пекин придерживается «последовательной и четкой» позиции по данному вопросу. Она заключается в содействии переговорам и политическому решению на основе принципов, выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином о политическом урегулировании украинского кризиса.

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    Марина Совина
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