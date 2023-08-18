Китай пообещал помогать в урегулировании конфликта на Украине

Представитель МИД КНР: мы будем помогать в урегулировании конфликта на Украине

Китай пообещал продолжить помогать в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чэн Икунь, пишет ТАСС.

Он сказал, что КНР придерживается «последовательной и четкой» позиции по Украине. Она заключается в содействии переговорам и политическому решению на основе принципов, выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином о политическом урегулировании украинского кризиса.

«Мы намерены и дальше усиливать контакты и сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами. Исходя из развития ситуации и обстановки, мы будем и дальше прилагать наши усилия для содействия переговорному процессу», — сказал Чэн.

Ранее министр обороны Китая Ли Шанфу раскритиковал США за поставку кассетных боеприпасов Украине. По его словам, их применение вызовет гуманитарный кризис.