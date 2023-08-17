Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:58, 17 августа 2023Мир

Министр обороны Китая раскритиковал поставку кассетных боеприпасов Украине

Глава МО КНР Ли: применение кассетных боеприпасов вызовет гуманитарный кризис
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Alex Brandon / AP

Министр обороны Китая Ли Шанфу во время визита в Белоруссию раскритиковал поставку США кассетных боеприпасов Украине. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко на своей странице в X (ранее — Twitter).

По словам Ревенко, министр обороны Китая заявил, что применение переданных США Украине кассетных боеприпасов вызовет гуманитарный кризис. Глава оборонного ведомства КНР отметил, что подобные решения «противоречат мнению мирового сообщества и даже некоторых союзников США».

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что более половины обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходится на кассетные боеприпасы. Марочко рассказал, что на участке Сватово — Кременная около 70 процентов обстрелов прифронтовых населенных пунктов и российских позиций осуществляются с помощью артиллерийских орудий НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Путин увидел момент для создания скоростной магистрали от Москвы до Петербурга

    У туристов в пустыне Китая волосы встали дыбом по одной причине

    Александр Рогов ответил на недовольства Кудрявцевой по поводу критики ее стиля

    Стало известно об успехах ВС России на двух направлениях

    Путин поручил ввести новый запрет для полиции

    Андрея Макаревича оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

    Собянин назвал преимущества запуска МЦД-3

    Украинка заменила отчество на матчество

    Раскрыты реальные цены на автомобили Lada

    Министр обороны Китая раскритиковал поставку кассетных боеприпасов Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости