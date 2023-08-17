Глава МО КНР Ли: применение кассетных боеприпасов вызовет гуманитарный кризис

Министр обороны Китая Ли Шанфу во время визита в Белоруссию раскритиковал поставку США кассетных боеприпасов Украине. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко на своей странице в X (ранее — Twitter).

По словам Ревенко, министр обороны Китая заявил, что применение переданных США Украине кассетных боеприпасов вызовет гуманитарный кризис. Глава оборонного ведомства КНР отметил, что подобные решения «противоречат мнению мирового сообщества и даже некоторых союзников США».

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что более половины обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходится на кассетные боеприпасы. Марочко рассказал, что на участке Сватово — Кременная около 70 процентов обстрелов прифронтовых населенных пунктов и российских позиций осуществляются с помощью артиллерийских орудий НАТО.