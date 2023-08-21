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15:58, 21 августа 2023Россия

Диггер привел подробности о поисках участников экскурсии в московском коллекторе

Диггер Давыдов не нашел пропавших участников экскурсии в укрытиях Неглинки
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В коллекторе Неглинки существуют два укрытия, где могли бы дожидаться помощи участники подземной экскурсии в Москве. Такие подробности о поисках привел в разговоре с РИА Новости столичный диггер Даниил Давыдов.

Он отметил, что ему никого там найти не удалось. «Узнав из СМИ о том, что произошло, первым делом выехал в коллектор Неглинки, прошел его, еще уровень воды был большой. Я надеялся, что еще, может быть, удастся обнаружить там живых», — пояснил Давыдов.

Мужчина уверяет, что вместе с коллегами оказался в коллекторе Неглинки примерно через 1,5-2 часа после первых сообщений об участнике экскурсии, которого не удалось спасти.

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Кроме того, Давыдов рассказал, что в одном месте укрытие представляет собой помещение над коллектором, которое не затапливается, в другом — выведенный из эксплуатации участок коллектора, куда не доходит вода с поверхности.

До этого стало известно, что в Москве закроют доступ к коллектору, откуда стартовали пропавшие диггеры. Участники экскурсии пропавшие под землей, спустились под землю около 14:00 20 августа через кирпичный коллектор 1906 года в районе Олимпийского проспекта.

В тот день на столицу обрушился мощный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос, что сделало мероприятие небезопасным для участников. После экскурсии спасатели обнаружили четырех человек без признаков жизни.

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    Анна Щербакова
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