Устроившего диверсию около аэропорта россиянина задержали

В Челябинске задержали безработного мужчину за диверсию около аэропорта

В Челябинске задержали 29-летнего мужчину, совершившего поджог железнодорожного оборудования на подъезде к аэропорту. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.

По данным канала, поджигателем оказался безработный житель поселка Аэропорт. Ранее он не был судим. Однако в соцсетях задержанный подписан на сообщества, связанные с запрещенной в РФ террористической организацией «Легион "Свобода России"». Теперь мужчине грозит до 20 лет заключения.

О диверсии стало известно 14 августа. Сообщалось, что неизвестные подожгли релейный шкаф, на месте силовики нашли пустую бутылку из-под горючего и окурок сигареты. На движение поездов инцидент не повлиял, так как они следуют этим маршрутом не чаще раза в сутки.