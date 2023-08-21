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06:51, 21 августа 2023Мир

В России выразили обеспокоенность антирыночными мерами Запада

Посол Бердыев: Россия обеспокоена применением Запада антирыночных мер против нее
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Stringer / Reuters

Применение западными странами антирыночных мер против России вызывает беспокойство, заявил посол по особым поручениям, старшее лицо в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) от РФ Марат Бердыев. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

В частности, посол упомянул введение потолка цен на нефть. По его словам, подобные действия, а также «недальновидная макроэкономическая политика развитых стран», привели к дестабилизации глобальных энергорынков и чрезмерной волатильности цен, что поставило под угрозу энергобезопасность.

При этом, как отметил Бердыев, западные лидеры и прежде неоднократно прибегали к неправомерным рестрикциям, например, в отношении Ирана, Венесуэлы и Сирии. Он также напомнил о взрывах на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», «которые до сих пор толком не расследуются». На фоне этого повышаются риски для энергосектора, подчеркнул дипломат.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал провальной санкционную политику американских властей против Москвы. Он отметил, что обрушить российскую экономику и подорвать технологический суверенитет страны не удалось.

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    Марина Совина
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