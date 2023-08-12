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01:14, 12 августа 2023Мир

Посол Антонов назвал провальной санкционную политику США против России

Посол Антонов: США не удалось обрушить экономику России новыми санкциями
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Фото:MFA Russia / via Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что очередная волна санкций США против России говорит о провальной ограничительной политике Штатов и попытках Белого дома сгладить нарастающее недовольство этим внутри собственной страны. Комментарий дипломата опубликован в Telegram-канале российского диппредставительства.

«Даже местным русофобам предельно ясно, что обрушить нашу экономику и подорвать технологический суверенитет России не удалось», — подчеркнул он.

По словам Антонова, это было подтверждено в том числе специалистами Всемирного банка и Международного валютного фонда.

В конце июля Анатолий Антонов заявил, что продолжение поставок американского оружия Украине находится за гранью морали и здравого смысла. По его словам, действия Соединенных Штатов «обернутся руинами городов и полями, усеянными неразорвавшимися боеприпасами, искалеченными жизнями».

Антонов также обвинил Вашингтон в спонсировании «террористических планов» украинской стороны, к которым он, в частности, отнес атаки на Крымский мост.

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    Марина Совина
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