Полиция задержала сорвавшего с российских подростков Z-нашивки мужчину

В Воронеже полиция задержала мужчину, сорвавшего с подростков Z-нашивки

В Воронеже полиция задержала 38-летнего мужчину, который сорвал с подростков Z-нашивки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.

В отношении него составили два протокола об административных правонарушениях по статьям 20.1 («Мелкое хулиганство») и 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации») КоАП РФ. Материалы будут направлены для рассмотрения и принятия решения в Железнодорожный районный суд Воронежа.

По версии следствия, в мае мужчина совершал действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России, а также нецензурно выражался в их адрес.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором женщина отчитывает знакомого за то, что он снял с ее ребенка нашивки с символикой военной операции. Это произошло в пункте временного размещения беженцев на базе отдыха в Железнодорожном районе Воронежа. Российский журналист Дмитрий Зименкин в Telegram-канале сообщил, что мужчина — беженец с Украины.