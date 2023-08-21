Раскрыта доля россиян с зарплатой выше средней

РИА Новости: ЯНАО, НАО и ХМАО лидируют по доле зарплат выше средней по России

Доля россиян, получающих зарплату выше средней по стране (59 тысяч рублей), составляет 31,7 процента, следует из результатов исследования РИА Новости. Эксперты агентства оценивали данные с июня 2022 года по май 2023-го.

Как выяснилось, в шести регионах свыше половины работников заработали больше, чем в среднем по России. Явным лидером по доле таких сотрудников оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), где 75 процентов работников имеют заработок выше среднего. Следом за ним в рейтинге расположились Ненецкий (61 процент) и Ханты-Мансийский (60,8 процента) автономные округа, а также Магаданская область (59,7 процента), Чукотка (58,6 процента) и Сахалинская область (52 процента). Помимо них в первую десятку вошли Якутия, Мурманская область, Москва и Санкт-Петербург с долями от 43,2 до 48,6 процента.

В рейтинге по доле работников с зарплатой выше двух средних — такой заработок, по мнению экспертов, уже можно считать высоким — лидируют те же регионы. При среднероссийских 11,3 процента таких работников, в ЯНАО их оказалось 35,1 процента, в ХМАО — 23,5 процента, в НАО — 23,3 процента.

При этом в 12 регионах России менее 15 процентов имеют официальные зарплаты выше средней по России. Меньше всего из субъектов, по которым приводятся данные, их оказалось в Кабардино-Балкарии, Чечне (по 10,1 процента) и Ингушетии (8,8 процента).

Согласно результатам недавнего опроса, который провела «Работа.ру», зарплата мечты у большинства россиян начинается от 133 тысяч рублей в месяц. Самым высоким показатель оказался у жителей Тюменской области (в ее состав входят ХМАО и ЯНАО) — 221 тысяча рублей. В Москве и Московской области желают добиться дохода в 193 тысячи рублей, а в Башкортостане — 170 тысяч рублей.