Северная Корея предпримет новую попытку запустить военный спутник

КНДР планирует запустить военный спутник на фоне учений США и Южной Кореи

Северная Корея на фоне учений США и Южной Кореи предпримет новую попытку запустить военный спутник. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что правительство Японии получило уведомление от КНДР о намерении запустить спутник в период с 24 по 31 августа. Японской береговой охране сообщили о трех возможных опасных зонах, связанных с запуском: две к западу от Корейского полуострова и третья к востоку от филиппинского острова Лусон.

По данным агентства, Северная Корея намерена использовать ту же траекторию полета, которую использовала при предыдущей неудачной попытке вывести спутник на орбиту.

31 мая в КНДР заявили, что при запуске второй ступени ракеты-носителя с военным разведывательным спутником «Манниген-1» возникла внештатная ситуация. В частности, запуск спутника провалился из-за нестабильного двигателя ракеты, а также характеристик топлива. В Национальном агентстве космического развития Северной Кореи обещали устранить выявленные дефекты, чтобы «как можно скорее провести повторный запуск».