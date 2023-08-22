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18:57, 22 августа 2023Силовые структуры

Россиянка потратила похищенные деньги на пластические операции

В Югре аферистка выманила у мужчины 800 тысяч рублей и сделала на них пластику

Фото: Philippe Spitalier / Unsplash

В Югре полицейские задержали 21-летнюю жительницу Омска, подозреваемую в мошенничестве, — она похитила деньги и потратила их на пластические операции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Об афере в правоохранительные органы сообщил 24-летний местный житель. По его словам, в марте он познакомился в соцсетях с женщиной, которая в ходе общения просила его финансовой помощи. Молодой человек не смог ей отказать и на протяжении четырех месяцев переводил средства. За этот период новая знакомая выманила у мужчины 800 тысяч рублей. Когда у него закончились деньги, девушка пропала.

Задержанная аферистка рассказала полицейским, что создала фиктивные страницы в соцсетях с использованием фотографий моделей и от их лица общалась с пользователями, одним из которых был заявитель.

В отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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    Любовь Ширижик
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