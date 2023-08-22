Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:21, 22 августа 2023Силовые структуры

Восемь сотрудников ГИБДД пойдут под суд за 55 взяток от российских водителей

В Башкирии СКР завершил следствие по делу ОПГ из ГИБДД по 55 взяткам за права

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела восьми участников организованной преступной группировки (ОПГ), состоящей из бывших и одного действующего сотрудника МРЭО ГИБДД, которых обвиняют в получении взяток за выдачу водительских удостоверений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России (СКР).

Бывшему начальнику отдела экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД, его экс-заместителю и их подчиненным вменяются статьи 210 УК РФ («Организация и участие в преступном сообществе»), 290 УК РФ («Получение взятки»), 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»), 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По данным СКР, преступное сообщество действовало с 2014 по 2020 год. Его члены выдавали водительские удостоверения без фактической сдачи экзаменов. Суммы взяток варьировались от 15 до 40 тысяч рублей. Деньги шли через сотрудников автошкол и знакомых. Следствие установило 55 преступных эпизодов коррупции. Теперь экс-гаишники пойдут под суд.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский офицер озвучил неутешительный для ВСУ прогноз. Почему контрнаступление Киева терпит неудачу?

    Китай заинтересовался покупкой крупнейших месторождений серебра в Сибири

    На территории российского региона вспыхнул мощный лесной пожар

    Самолет с россиянами повредил шасси и выкатился за пределы посадочной полосы

    Рианна родила второго сына

    65-летняя Мишель Пфайффер показала лицо без макияжа

    Россияне бросились скупать один тип жилья после повышения ключевой ставки ЦБ

    В подмосковной пятиэтажке произошел взрыв газа

    Раскрыто содержимое поранившего ребенка в столичном каршеринге шприца

    Силовики задержали оборудовавшего схрон с килограммом «синтетики» россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости