Восемь сотрудников ГИБДД пойдут под суд за 55 взяток от российских водителей

В Башкирии СКР завершил следствие по делу ОПГ из ГИБДД по 55 взяткам за права

В Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела восьми участников организованной преступной группировки (ОПГ), состоящей из бывших и одного действующего сотрудника МРЭО ГИБДД, которых обвиняют в получении взяток за выдачу водительских удостоверений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России (СКР).

Бывшему начальнику отдела экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД, его экс-заместителю и их подчиненным вменяются статьи 210 УК РФ («Организация и участие в преступном сообществе»), 290 УК РФ («Получение взятки»), 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»), 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По данным СКР, преступное сообщество действовало с 2014 по 2020 год. Его члены выдавали водительские удостоверения без фактической сдачи экзаменов. Суммы взяток варьировались от 15 до 40 тысяч рублей. Деньги шли через сотрудников автошкол и знакомых. Следствие установило 55 преступных эпизодов коррупции. Теперь экс-гаишники пойдут под суд.