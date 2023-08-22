Родителям расскажут о безопасности детей в городе перед началом учебного года

В «Авиапарке» пройдет тренинг «Город без проблем»

В московском ТЦ «Авиапарк» в рамках фестиваля Modern Family Festival состоится ряд тренингов и мастер-классов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе мероприятия».

В частности, 24 августа состоится лекция психолога Ольги Бочковой по теме «Недетские проблемы в детском коллективе: дружба, конфликты, способы решения проблем», а 27 августа — тренинг «Город без проблем» от ее Академии безопасности.

Перед началом учебного года родителям расскажут, как обезопасить детей в городских условиях, а самим школьникам — как общаться со знакомыми и незнакомыми людьми, уверенно вести себя на улице и реагировать в критических ситуациях.

Отмечается, что Бочкова является создателем эффективной и востребованной авторской программы обучения детей и родителей вопросам безопасности в городе, интернете, в школе со сверстниками, безопасности личных границ.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет серия мероприятий с участием доктора биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Вячеслава Дубынина по теме «Мозг ребенка: движения, любопытство, одаренность» и психолога, кандидата психологических наук и коуча Ларисы Сурковой на тему «Как воспитать счастливого ребенка и возможно ли это».

В «Авиапарке» с 14 августа по 2 сентября проходит Modern Family Festival. В его программу включены многочисленные лекции от известных спикеров, тематические кинопоказы, интерактивные события для детей, а также секретный концерт. Вход на все образовательные события бесплатный, однако необходимо заранее на них регистрироваться.