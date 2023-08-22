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17:06, 22 августа 2023Среда обитания

Европейскую страну предупредили о 50-градусной жаре

Климатолог Виме: температура во Франции может достичь 50 градусов к 2050 году

Фото: Cecile Mantovani / Reuters

Франция рискует столкнуться с потеплением климата в ближайшие 30 лет. Во второй половине века температура в южных регионах страны может достичь 50 градусов Цельсия, предупредила эксперт по климатическим изменениям французского Института научных исследований и развития Франсуаза Виме, ее слова приводит ТАСС.

На фоне глобального изменения климата погодные условия в стране станут более жаркими. В частности, теплые волны в летний сезон к этому времени станут длиннее, а тепловые волны в июне-сентябре — интенсивнее, предупредила аналитик.

Первые серьезные признаки грядущего климатического изменения жители южных областей почувствуют уже к 2040 году. К этому времени в Лионе число дней с аномально высокой температурой составит 35 — в 3,5 раза больше, чем в конце прошлого века. Подобная жара станет обычным явлением на юго-востоке Франции к 2050 году, заключила Виме.

В начале второй половины августа жителей Франции уже предупреждали об усилении жары. Аналитики компании Maxar Technologies заявляли, что ухудшение погодных условий затронет ряд крупных городов, включая Лион и Гренобль, а средние температуры в южных и центральных регионах республики будут превышать норму на 5-9 градусов Цельсия. При этом усиление жары может негативно повлиять не только на самочувствие людей, но и на работу атомных электростанций, которым нужна вода для охлаждения реакторов.

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    Анатолий Акулов
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