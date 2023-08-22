В ООН потребовали репараций от Великобритании за работорговлю

Guardian: судья ООН потребовал от Британии выплатить $24 трлн за работорговлю

Судья Международного суда ООН Патрик Робинсон заявил в интервью The Guardian, что Великобритания должна выплатить 24 триллиона долларов странам Карибского бассейна за работорговлю.

«Они не могут продолжать игнорировать это величайшее злодеяние. (...) Соединенное Королевство не сможет сопротивляться этому движению за выплату репараций: этого требует история, и этого требует закон», — сказал Робинсон.

Заявление судьи приурочено ко Дню памяти о трансатлантической работорговле и ее ликвидации, отмечаемом ЮНЕСКО. 23 августа Робинсон выступит с программной речью в мэрии Лондона по случаю этого дня.

Судья сыграл значимую роль в опубликованном в июне исследовании Brattle Group. Организация видит свое исследование наиболее полным в вопросе репараций за трансатлантическую торговлю. В частности, она насчитала 31 страну, которой должны быть выплачены компенсации. Помимо повестки работорговли, Робинсон также известен председательством на процессе над бывшим лидером Югославии Слободаном Милошевичем.