Глава Еврокомиссии прокомментировала встречу с Зеленским

Глава ЕК фон дер Ляйен после встречи с Зеленским: ЕС продолжит поддерживать Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещала продолжить оказание помощи Киеву. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети Х (бывшая Twitter).

Фон дер Ляйен рассказала, что она обсудила с Зеленским вопросы вхождения Украины в Евросоюз и поддержку в условиях конфликта с Россией. Также она пообещала продолжить оказывать помощь Киеву и содействовать выведению украинского зерна на европейские рынки.

Ранее стало известно, что некоторые европейские страны могут ввести санкции против Польши в случае отказа от ввоза украинских зерновых культур. Польские власти ранее заявили, что если ЕС не продлит запрет на импорт украинского зерна, Варшава введет односторонние ограничения, а это является нарушением законодательства Евросоюза.