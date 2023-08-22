Названа самая популярная у россиян страна для отдыха осенью 2023 года

РСТ: Турция остается самым популярным направлением для отдыха россиян осенью

Турция продолжает быть лидером среди самых популярных направлений для отдыха, на первом месте страна продержится до середины октября, сообщают российские туроператоры. Об этом говорится в пресс-релизе Российского союза туриндустрии (РСТ), текст которого изучила «Лента.ру».

«На Турцию приходится 48% бронирований на осень, ОАЭ занимает 18%, Россия — 9%, Абхазия и Египет — по 7%. Мы также видим хорошие продажи у Таиланда, Шри-Ланки, Кубы, Мальдив», — цитирует РСТ руководителя по связям с общественностью туроператора Fun&Sun Ольгу Иванову, которая также подчеркнула, что спрос в целом повторяет тенденции прошлого года, однако доли трех лидирующих направлений слегка снизились, так как, по ее словам, в прошлом году не было массового потока в Таиланд, на Шри-Ланку и Кубу.

Пресс-служба РСТ также приводит данные туроператора Anex, который отмечает, что в его случае доля бронирований Турции на сентябрь-октябрь составляет 62%, Египта — 17%, также в первой пятерке — Таиланд, ОАЭ и Россия.

«Сентябрь — бархатный сезон, когда гораздо меньше туристов летят с детьми, цены несколько ниже. Октябрь считается уже временем бюджетных цен, снижение может достигать 20-30% по сравнению с летними месяцами. По Турции и Египту предпочтения туристов не изменились — это пятизвездочные отели "все включено". В Таиланде и ОАЭ на осень бронируют в основном четыре звезды. В России продаются в первую очередь отели Сочи, а также санатории Кавминвод, Краснодарского края и Подмосковья», — приводит РСТ слова руководителя отдела по связям с общественностью компании Алены Хитровой.

Пресс-служба Союза туриндустрии также подчеркивает, что Турция лидирует по продажам на осенний сезон и у компаний, специализирующихся на дорогих турах.

«Турция остается в топе, так как сентябрь часто выбирают люди, которые отдыхают без детей, тем более что и цены в это время гораздо более щадящие. Многие наши клиенты выкупали отели на бархатный сезон заранее. Затем, я думаю, пальма первенства перейдет к ОАЭ, особенно на детские каникулы в конце октября. Они уже в большинстве школ объявлены, и это положительно влияет на спрос», — рассказала начальник отдела продаж компании «Содис» Ирина Мануильская, чьи слова также приводятся в пресс-релизе.

Ранее «Лента.ру» опубликовала большой материал о том, где остановиться, что посмотреть и чем заняться в турецкой Анталье — одном из самых излюбленных у россиян зарубежных мест отдыха.