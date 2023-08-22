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12:04, 22 августа 2023Путешествия

Названа самая популярная у россиян страна для отдыха осенью 2023 года

РСТ: Турция остается самым популярным направлением для отдыха россиян осенью

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Турция продолжает быть лидером среди самых популярных направлений для отдыха, на первом месте страна продержится до середины октября, сообщают российские туроператоры. Об этом говорится в пресс-релизе Российского союза туриндустрии (РСТ), текст которого изучила «Лента.ру».

«На Турцию приходится 48% бронирований на осень, ОАЭ занимает 18%, Россия — 9%, Абхазия и Египет — по 7%. Мы также видим хорошие продажи у Таиланда, Шри-Ланки, Кубы, Мальдив», — цитирует РСТ руководителя по связям с общественностью туроператора Fun&Sun Ольгу Иванову, которая также подчеркнула, что спрос в целом повторяет тенденции прошлого года, однако доли трех лидирующих направлений слегка снизились, так как, по ее словам, в прошлом году не было массового потока в Таиланд, на Шри-Ланку и Кубу.

Пресс-служба РСТ также приводит данные туроператора Anex, который отмечает, что в его случае доля бронирований Турции на сентябрь-октябрь составляет 62%, Египта — 17%, также в первой пятерке — Таиланд, ОАЭ и Россия.

«Сентябрь — бархатный сезон, когда гораздо меньше туристов летят с детьми, цены несколько ниже. Октябрь считается уже временем бюджетных цен, снижение может достигать 20-30% по сравнению с летними месяцами. По Турции и Египту предпочтения туристов не изменились — это пятизвездочные отели "все включено". В Таиланде и ОАЭ на осень бронируют в основном четыре звезды. В России продаются в первую очередь отели Сочи, а также санатории Кавминвод, Краснодарского края и Подмосковья», — приводит РСТ слова руководителя отдела по связям с общественностью компании Алены Хитровой.

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Пресс-служба Союза туриндустрии также подчеркивает, что Турция лидирует по продажам на осенний сезон и у компаний, специализирующихся на дорогих турах.

«Турция остается в топе, так как сентябрь часто выбирают люди, которые отдыхают без детей, тем более что и цены в это время гораздо более щадящие. Многие наши клиенты выкупали отели на бархатный сезон заранее. Затем, я думаю, пальма первенства перейдет к ОАЭ, особенно на детские каникулы в конце октября. Они уже в большинстве школ объявлены, и это положительно влияет на спрос», — рассказала начальник отдела продаж компании «Содис» Ирина Мануильская, чьи слова также приводятся в пресс-релизе.

Ранее «Лента.ру» опубликовала большой материал о том, где остановиться, что посмотреть и чем заняться в турецкой Анталье — одном из самых излюбленных у россиян зарубежных мест отдыха.

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    Кирилл Садовский
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