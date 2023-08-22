Стилистка раскрыла удешевляющие внешний вид детали

Стилистка Антония Хайэм из Великобритании раскрыла удешевляющие внешний вид детали. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь инфлюэнсерша, чей блог насчитывает 472,5 тысячи подписчиков, призвала избавиться от ожерелий с кулонами в виде знаков зодиака. «В повседневной жизни они не уместны, если вы не работаете профессиональным астрологом», — уточнила она.

Также специалистка не рекомендует носить на шее несколько ожерелий одновременно, особенно, если они имеют разную длину и размер. По мнению Хайэм, такой способ использования украшений не придает образу элегантности.

Помимо прочего, эксперт обратила внимание на чокеры из ракушек. Стилистка отметила, что эти аксессуары больше всего подходят подросткам. Вместе них лучше присмотреться к ожерельям их белого жемчуга.

Ранее Антония Хайэм перечислила популярные привычки, которые удешевляют внешний вид. Какой бы роскошной и дорогой ни была одежда, ее нужно обязательно гладить, поскольку мятые предметы гардероба портят образ, считает блогерша.