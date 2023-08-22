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19:29, 22 августа 2023Из жизни

Незваный отец сорвал свадьбу дочери

В Китае отец явился на свадьбу дочери без приглашения и сорвал ее

Фото: Luis Tosta / Unsplash

В Китае 60-летний мужчина сорвал свадьбу дочери, явившись на праздник без приглашения. Об этом сообщает The Thaiger.

Девушку растил отец-одиночка, который был очень беден, но много работал, чтобы прокормить дочь и обеспечить ей образование. Сверстники часто издевались над ней из-за старой одежды. Когда китаянка окончила школу, она переехала в большой город, где устроилась на работу.

Через несколько лет она встретила будущего мужа. Китаянка никогда не рассказывала возлюбленному о своем отце, так как стыдилась его бедности, и даже отказалась их знакомить. Несмотря на это, девушка регулярно созванивалась с отцом и присылала ему деньги. Мужчина, в свою очередь, с пониманием относился к чувствам дочери и никогда не вмешивался в ее личную жизнь.

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Когда бойфренд девушки сделал ей предложение, она решила не приглашать отца на свадьбу. Однако мужчина, узнавший о свадьбе от школьной подруги девушки, решил тайком пробраться на мероприятие, чтобы поздравить дочь. Он поразил гостей, явившись на праздник в рваной футболке и тапках. Когда присутствующие поняли, что это отец невесты, его пригласили на сцену. Он вручил молодоженам красный конверт, в котором лежала небольшая сумма денег, и поздравил их.

Когда о произошедшем стало известно в сети, многие люди осудили девушку за то, что она не пригласила отца на свадьбу из-за его материального положения. Некоторые пользователи добавили, что любящие родители всегда стараются хорошо воспитать ребенка, независимо от того, сколько денег они зарабатывают.

Ранее сообщалось, что 27-летняя пользовательница сети сорвала свадьбу брата, отказавшись оплачивать праздник из-за грубого поведения невесты. По словам девушки, она никогда не ладила с невесткой.

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    Алиса Удовик
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