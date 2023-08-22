Российский чиновник запустил дрон и попытался скрыться от полиции

В Екатеринбурге чиновник запустил дрон и попытался скрыться от полиции

В Екатеринбурге россиянин запустил дрон и попытался скрыться от полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Жители района, где запускался дрон, обратились в полицию, но владелец аппарата уехал с места правонарушения. Вскоре его задержали — уехать далеко с места запуска он не смог из-за пробок.

По данным издания, запускавший дрон россиянин оказался чиновником — главой городского управления капитального строительства. Он заявил полиции, что выполнял рабочие обязанности — намеревался снять с воздуха стройку, но из-за поломки рабочего дрона использовал личный.

Портал Ura.ru уточнил, что направил запрос в местное управление МВД, однако ответа о санкциях в отношении запускавшего дрон чиновника не получил.

В Свердловской области действует запрет на использование беспилотников. Он был введен в начале мая 2023 года вплоть до снятия особого режима. Из запрета есть исключения — дроны могут запускать правоохранительные органы, исполнительные органы властей региона, органы местного самоуправления и предприятия, выполняющие гособоронзаказ.