Искусственный интеллект в Москве стал еще умнее

Ракова: искусственный интеллект научился определять переломы ребер на КТ

В Москве искусственный интеллект научился распознавать признаки перелома ребер на КТ-снимках. Это поможет врачам при описании сложных случаев, таких как сочетанная патология или тяжелая травма, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Теперь московским врачам-рентгенологам доступно решение на основе технологий искусственного интеллекта, которое позволяет быстро и безошибочно находить переломы ребер, а также оценивать целостность костных структур грудной клетки на КТ. Особенно полезным сервис будет при диагностике сложных случаев — алгоритмы автоматизируют рутинные процессы, производят необходимые измерения и обращают внимание врача на малозаметные признаки патологий, то есть экономят время специалиста и повышают качество диагностики Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Вице-мэр уточнила, что новое направление диагностики войдет в состав комплексного сервиса искусственного интеллекта. Иными словами, алгоритмы смогут на одном снимке определять признаки сразу множества патологий. «Например, пациенту проводят исследование грудной клетки с подозрением на перелом ребер, а нейросеть дополнительно проанализирует снимок на возможные патологии легких или сердца», — объяснила Ракова.

Сейчас в Москве работает свыше 50 сервисов искусственного интеллекта по 23 направлениям. С их помощью медики проанализировали более 10 миллионов снимков, добавила вице-мэр.

Среди основных плюсов использования искусственного интеллекта в медицине — возможность сократить время постановки диагноза, представление медперсоналу информации для более точной диагностики и повышение доступности медицинской помощи.

Кроме того, по словам главного внештатного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, директора столичного Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Юрия Васильева, «несомненным плюсом является текстовое описание исследования искусственным интеллектом, врач может не тратить много времени на составления протокола, а просто использовать необходимые фрагменты текста».

Алгоритмы размечают области возможных патологий цветовыми подсказками. Нейросеть делает важные для постановки диагноза измерения автоматически, и сама составляет описание. Подобные технологии позволяют выявлять патологи