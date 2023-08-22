Шпионивший за войсками и техникой житель ДНР получил пять лет колонии

Суд приговорил к 5,5 года жителя ДНР, шпионившего за войсками и техникой

Южный окружной военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы жителя Донецкой народной республики (ДНР) Сергея Юрьева, шпионившего за перемещениями военнослужащих и техники воинских формирований региона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Суд установил, что с 2015-го по 2019 год Юрьев размещал на своей странице в интернете сведения о дислокации войск, которые он собирал в ходе личного визуального наблюдения и общения с местными жителями, а также мониторя ресурсы в сети.

Кроме того, в августе 2018 года мужчина опубликовал в интернете посты с призывами к террористической деятельности и оправданием терроризма.