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14:22, 22 августа 2023Моя страна

На месте снесенных аварийных домов в Калининграде появятся скверы

Сити-менеджер Дятлова: на месте аварийных домов в Калининграде разобьют скверы

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В Калининграде на месте снесенных аварийных домов захотели разбить скверы. Об этом со ссылкой на оперативное совещание администрации города сообщает KP.RU.

Журналисты отмечают, что в 2023 году в Калининграде планируют расселить 29 аварийных домов, в которых проживает 701 человек.

Представители мэрии в беседе с KP.RU отметили, что строить новые дома на месте аварийных пока не планируется. «На этих земельных участках мы в первую очередь будем размещать, резервировать участки под объекты социальной инфраструктуры, которая необходима жителям. Рассмотреть по возможно размещение на них контейнерных площадок для сбора и накопления твердых коммунальных отходов, спортивных площадок», — рассказала сити-менеджер Елена Дятлова.

Она добавила, что под жилищное строительство упомянутые участки могут отдать лишь в том случае, если их не захотят использовать для благоустройства микрорайона. В первую очередь, подчеркнула она, власти будут обращать внимание на нужды города. Так, в случае освобождения участков, первоочередно будет рассматриваться вопрос об обустройстве на этой территории скверов, спортивных площадок и парков, заключила собеседница издания.

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    Варвара Кошечкина
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