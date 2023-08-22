Украинский генерал допустил попадание ВСУ в котел на востоке

Генерал ВСУ Кривонос: украинские военные могут попасть в котел на востоке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попасть в котел на востоке страны. Это допустил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, пишет РИА Новости.

«При наращивании усилий они [Вооруженные силы России] могут создать предпосылки для формирования котла для наших воинских частей на востоке Украины», — сказал он.

По словам Кривоноса, в настоящее время российские силы наносят успешные удары на указанном направлении. Кроме того, поражения украинской армии могут привести к окружению Харькова, предположил он.

Ранее Кривонос признал, что Вооруженные силы России (ВС РФ) хорошо подготовились к контрнаступлению ВСУ, пока Киев уделял внимание пиару. По его мнению, политическое руководство Украины «очень много пиарилось», и в текущих условиях украинские войска могут считать успехом продвижение даже на три метра.