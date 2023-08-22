Дезинсектор получил пять лет за отравление москвичей арбузом

В Москве суд приговорил к 5 годам дезинсектора по делу об отравлении арбузом

В Москве суд приговорил к пяти годам лишения свободы дезинсектора, 41-летнего Антона Котова, проходившего по уголовному делу об отравлении арбузом. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Мужчина взят под стражу в зале суда после оглашения приговора. Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.

Суд установил, что 6 сентября 2021 года Котов обработал помещения продовольственного магазина на улице Совхозная инсектицидным средством «Цигатрин». Он использовал ядовитое средство в торговом зале, где находились арбузы. Одну из ягод на следующий день приобрела москвичка, после употребления арбуза в пищу от отравления погибли ее мать и несовершеннолетняя дочь, сама она выжила.

