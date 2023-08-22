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22:00, 22 августа 2023Россия

Движение по Крымскому мосту вновь приостановили

Движение транспорта по Крымскому мосту временно приостановили
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь было временно приостановлено, об этом в 21:31 сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Причины перекрытия магистрали не уточняются. Как отмечает Telegram-канал Baza, жители полуострова рассказывают о звуках взрывов. Официальной информации в настоящее время не поступало.

Утром 22 августа советник главы Крыма Олег Крючков предупредил жителей полуострова об уничтожении боеприпасов. Он пояснил гражданам, что из-за этих работ на территории Крыма возможны звуки взрывов. «Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации», — сказал чиновник.

По информации Крючкова, утилизацию должны были производить в селе Вольное Джанкойского района с 13:00 до17:00, в поселке городского типа Октябрьское — с 13:00 до 15:00.

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    Марина Совина
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