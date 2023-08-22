Акции «Лукойла» резко выросли после просьбы компании к Путину

Акции «Лукойла» выросли из-за новости о плане выкупа 25 % акций у нерезидентов

В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 22 августа, акции одной из крупнейших нефтегазовых компаний России «Лукойл» подскочили почти на 6,5 процента, достигнув максимума с февраля 2022 года. На максимуме ценные бумаги росли до 6,67 тысячи рублей за штуку. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Акции резко подорожали на новостях о планах компании выкупить до 25 процентов своего уставного капитала у нерезидентов, чьи вложенные средства сейчас заблокированы на счетах типа «С», узнал «Интерфакс». С соответствующей просбой «Лукойл» обратился к президенту России Владимиру Путину — согласно указу №520, такого рода сделка требует отдельного решения главы государства.

Компания хочет выкупить бумаги с существенным дисконтом к текущей биржевой цене — он должен составить не менее 50 процентов. Как утверждают в «Лукойле», для оплаты компания будет использовать уже имеющиеся на зарубежных счетах группы средства. По ее словам, этих денег будет достаточно, и компания не будет выходить на внутренний валютный рынок.

Эксперты указывают, что сумма выкупа составит почти 500 миллиардов в рублевом эквиваленте, и надеятся, что действия компании не окажут дополнительного давления на российскую валюту.