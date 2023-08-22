Забывание назвали полезным для обучения

Cell Reports: подтверждена польза забывания информации для обучения

Ученые из Института биомедицинских наук Тринити (TBSI) назвали забывание информации полезным элементом обучения. Результаты исследования, подтверждающие эту теорию, опубликованы в журнале Cell Reports.

Ранее специалисты предположили, что забывание может быть не ошибкой, а функциональной особенностью мозга, позволяющей ему взаимодействовать с динамичной средой.

В ходе нового исследования авторы рассмотрели ретроактивное вмешательство — процесс забывания недавно сформированной информации, вызванный различными событиями, которые произошли в небольшой временной промежуток. Лабораторным мышам было необходимо связать объект с определенным контекстом или помещением, а затем распознать его, когда он был вытеснен из первоначального контекста. Однако оказалось, что подопытные быстро забывают предыдущие ассоциации, когда возникают другие, которые затмевают собой первое воспоминание.

Чтобы изучить механизмы этой формы забывания, нейробиологи проследили за активацией групп клеток мозга (инграммами), которые хранят конкретные воспоминания, а также за их работой после забывания. Выяснилось, что стимуляция клеток инграммы светом восстанавливает явно утраченные воспоминания более чем в одной поведенческой ситуации. То есть конкуренция между инграммами влияет на доминирующее воспоминание, позволяя испытуемым забывать информацию, хранившуюся в подавленных инграммах. При этом забытые фрагменты могут быть восстановлены путем реактивации группы клеток мозга как естественными, так и искусственными сигналами, а также новыми воспоминаниями.

Открытие проливает свет на механизмы формирования памяти и показывает, что при определенных обстоятельствах забывание обратимо. Выводы работы также могут лечь в основу новых направлений для людей с такими состояниями, как болезнь Альцгеймера.