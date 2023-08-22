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09:01, 22 августа 2023Наука и техника

Забывание назвали полезным для обучения

Cell Reports: подтверждена польза забывания информации для обучения

Фото: Unseen Studio / Unsplash

Ученые из Института биомедицинских наук Тринити (TBSI) назвали забывание информации полезным элементом обучения. Результаты исследования, подтверждающие эту теорию, опубликованы в журнале Cell Reports.

Ранее специалисты предположили, что забывание может быть не ошибкой, а функциональной особенностью мозга, позволяющей ему взаимодействовать с динамичной средой.

В ходе нового исследования авторы рассмотрели ретроактивное вмешательство — процесс забывания недавно сформированной информации, вызванный различными событиями, которые произошли в небольшой временной промежуток. Лабораторным мышам было необходимо связать объект с определенным контекстом или помещением, а затем распознать его, когда он был вытеснен из первоначального контекста. Однако оказалось, что подопытные быстро забывают предыдущие ассоциации, когда возникают другие, которые затмевают собой первое воспоминание.

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Чтобы изучить механизмы этой формы забывания, нейробиологи проследили за активацией групп клеток мозга (инграммами), которые хранят конкретные воспоминания, а также за их работой после забывания. Выяснилось, что стимуляция клеток инграммы светом восстанавливает явно утраченные воспоминания более чем в одной поведенческой ситуации. То есть конкуренция между инграммами влияет на доминирующее воспоминание, позволяя испытуемым забывать информацию, хранившуюся в подавленных инграммах. При этом забытые фрагменты могут быть восстановлены путем реактивации группы клеток мозга как естественными, так и искусственными сигналами, а также новыми воспоминаниями.

Открытие проливает свет на механизмы формирования памяти и показывает, что при определенных обстоятельствах забывание обратимо. Выводы работы также могут лечь в основу новых направлений для людей с такими состояниями, как болезнь Альцгеймера.

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    Елена Апазиди
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