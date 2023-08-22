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22:06, 22 августа 2023Забота о себе

Изменяющая в поездках женщина объяснила отсутствие чувства вины перед партнером

Женщина заявила, что не жалеет об изменах в отпусках, так как верна дома

Фото: Unsplash

34-летняя шотландка Джорджи призналась, что не жалеет об изменах постоянному партнеру, которые регулярно случаются во время ее поездок с подругами за границу. Своей историей она поделилась в беседе с изданием The Sun.

По словам Джорджи, в отпусках она изменяла партнеру не менее девяти раз. «Иногда это даже не секс, а вечера с другими мужчинами, болтовня, выпивка, поцелуи. Не думаю, что со мной что-то не так, что есть причина иная, кроме перемены места», — говорит она. Джорджи не жалеет об изменах и отсутствие чувства вины объясняет тем, что верна дома. «Я заново проживаю свою дикую юность и поездки того времени, причина также в алкоголе, в ощущении свободы за границей. И, наверное, у меня высокий темперамент, который дает о себе знать», — заявила женщина.

Джорджи добавила, что прекратит изменять, когда выйдет замуж и родит ребенка. «Я разделяю эти вещи, когда я дома, я не думаю об изменах. Уверена, мой партнер был бы в отчаянии, узнав правду, но он никогда не узнает», — говорит она. По словам женщины, она никогда не раскрывает случайным любовникам своего имени и места жительства.

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    Александра Лисица
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