Изменяющая в поездках женщина объяснила отсутствие чувства вины перед партнером

Женщина заявила, что не жалеет об изменах в отпусках, так как верна дома

34-летняя шотландка Джорджи призналась, что не жалеет об изменах постоянному партнеру, которые регулярно случаются во время ее поездок с подругами за границу. Своей историей она поделилась в беседе с изданием The Sun.

По словам Джорджи, в отпусках она изменяла партнеру не менее девяти раз. «Иногда это даже не секс, а вечера с другими мужчинами, болтовня, выпивка, поцелуи. Не думаю, что со мной что-то не так, что есть причина иная, кроме перемены места», — говорит она. Джорджи не жалеет об изменах и отсутствие чувства вины объясняет тем, что верна дома. «Я заново проживаю свою дикую юность и поездки того времени, причина также в алкоголе, в ощущении свободы за границей. И, наверное, у меня высокий темперамент, который дает о себе знать», — заявила женщина.

Джорджи добавила, что прекратит изменять, когда выйдет замуж и родит ребенка. «Я разделяю эти вещи, когда я дома, я не думаю об изменах. Уверена, мой партнер был бы в отчаянии, узнав правду, но он никогда не узнает», — говорит она. По словам женщины, она никогда не раскрывает случайным любовникам своего имени и места жительства.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.