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13:38, 22 августа 2023Экономика

Индия резко сократила закупки российской нефти

Поставки нефти из России в Индию упали в июле впервые за 9 месяцев

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Индия в июле резко сократила импорт нефти, в том числе из России и Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на источники в отрасли и данные по танкерным перевозкам пишет «Прайм».

Поставки нефти в страну снизились впервые за девять месяцев на фоне роста цен на сырье и сокращение добычи ОПЕК+. Совокупный объем индийского импорта в прошлом месяце упал до 4,4 миллиона баррелей в день — на 5,2 процента по сравнению с июнем. Часть нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в республике закрыты на ремонтные работы из-за продолжающегося сезона дождей.

Поставки российской нефти упали на 5,7 процента, до 1,85 миллиона баррелей в день. При этом закупки нефти из Саудовской Аравии рухнули сразу на 26 процентов, до 470 тысяч баррелей в день — минимального значения за два с половиной года. Индия импортирует свыше 80 процентов потребляемой страной нефти.

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Индийские НПЗ в целях сокращения затрат начали активно закупать продающуюся с дисконтом нефть из России после отказа от нее западных компаний в феврале 2022 года. Однако сейчас импорт снижается, и эта тенденция может сохраниться в августе и сентябре, так как на заводах запланировано регламентное обслуживание, а цена российской нефти превысила потолок в 60 долларов, отмечает агентство. При это Россия остается ведущим поставщиком нефти в страну, за ней следуют Ирак и Саудовская Аравия.

Китай в прошлом месяце также резко сократил закупки нефти у своих ключевых экспортеров, в том числе России. Объем поставок в июле составил 8,07 миллиона тонн, снизившись на 23,2 процента по сравнению с июнем. Среднесуточный экспорт опустился до 260 тысяч тонн, или 1,9 миллиона баррелей, по сравнению с рекордными 2,56 миллиона баррелей в сутки в июне. При этом Пекин снизил закупки и у своего второго по величине импортера после России, Саудовской Аравии — на 28,4 процента по сравнению с показателем июля, до 5,65 миллиона тонн.

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