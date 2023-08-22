Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:19, 22 августа 2023Бывший СССР

Толпа поляков избила двух украинцев

Wiadomosci Wrocław: толпа из 17 поляков избила украинцев из-за национальности

Фото: Unsplash

В польском городе Каменец-Зомбковицки группа футбольных фанатов, состоящая из 17 человек, избила и ограбила двух украинцев. Об этом сообщает издание Wiadomosci Wrocław.

Уточняется, что причиной конфликта стала национальность пострадавших. Толпа поляков приехала к месту жительства своих жертв, вооружившись дубинками, мачете и хоккейной клюшкой, и напала. После избиения злоумышленники забрали у украинцев четыре тысячи злотых (около 90 тысяч рублей).

Полиция нашла и задержала нападавших, шесть человек привлекли к ответственности, еще пятеро поляков находятся под полицейским надзором.

Ранее сообщалось об антиукраинской акции, которую в конце июля устроили на футбольном матче польские фанаты. На развернутых плакатах были написаны оскорбления в адрес беженцев, властей, а также призывы «остановить украинизацию Польши».

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА в двух регионах

    Толпа поляков избила двух украинцев

    Путин назвал российский флаг символом единства

    Звезда «Русалочки» опубликовала фото в купальнике

    Собянин сообщил о двух сбитых силами ПВО беспилотниках

    Стало известно о планах Трампа явиться в тюрьму в Джорджии

    Женщина на гироскутере уронила коляску с младенцем и попала на видео

    Кандидат в президенты США рассказал о большом секрете Белого дома

    Аэропорты Москвы закрыли на вылеты и прилеты

    Юрист перечислил законные способы исправить кредитную историю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости