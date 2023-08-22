Толпа поляков избила двух украинцев

Wiadomosci Wrocław: толпа из 17 поляков избила украинцев из-за национальности

В польском городе Каменец-Зомбковицки группа футбольных фанатов, состоящая из 17 человек, избила и ограбила двух украинцев. Об этом сообщает издание Wiadomosci Wrocław.

Уточняется, что причиной конфликта стала национальность пострадавших. Толпа поляков приехала к месту жительства своих жертв, вооружившись дубинками, мачете и хоккейной клюшкой, и напала. После избиения злоумышленники забрали у украинцев четыре тысячи злотых (около 90 тысяч рублей).

Полиция нашла и задержала нападавших, шесть человек привлекли к ответственности, еще пятеро поляков находятся под полицейским надзором.

Ранее сообщалось об антиукраинской акции, которую в конце июля устроили на футбольном матче польские фанаты. На развернутых плакатах были написаны оскорбления в адрес беженцев, властей, а также призывы «остановить украинизацию Польши».