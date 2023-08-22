Силовые структуры
ФСБ поймала россиянина на покупке секретной продукции военных
ФСБ России задержала мужчину, пытавшегося купить секретную военную разработку
В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали россиянина, который пытался приобрести секретную продукцию военного назначения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.
Мужчина был пойман с поличным, когда покупал военное изделие, о секретности которого знал, отметили в ФСБ. Он собирался его перепродать. В спецслужбе показали оперативное видео с задержанием подозреваемого.
На кадрах видны силовики, которые скручивают мужчину.
Против него возбуждено уголовное дело по статье 283.1 УК России («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»). Следствие выясняет его возможных соучастников и причастность к аналогичным эпизодам.