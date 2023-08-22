Евросоюз выделил Украине очередной транш помощи на 1,5 миллиарда евро

Евросоюз выделил Украине транш макрофинансовой помощи на 1,5 миллиарда евро

Евросоюз выделил Украине очередной транш макрофинансовой помощи на 1,5 миллиарда евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Она пообещала что Украина сможет получить еще больше, как в 2023 году, так и в следующем.

«Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по восстановлению и поддержанию функционирования государства», — написала она.

Этот транш — часть ежемесячно выделяемой помощи Украине со стороны Евросоюза. Похожую сумму каждый месяц Украина получает и от США.

Ранее стало известно, что некоторые страны Евросоюза могут ввести санкции против Польши из-за отказа принимать украинское зерно. Польские власти заявили, что если ЕС не продлит запрет на импорт украинского зерна, то Варшава введет односторонние ограничения.