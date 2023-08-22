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12:41, 22 августа 2023Мир

Евросоюз выделил Украине очередной транш помощи на 1,5 миллиарда евро

Евросоюз выделил Украине транш макрофинансовой помощи на 1,5 миллиарда евро

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Евросоюз выделил Украине очередной транш макрофинансовой помощи на 1,5 миллиарда евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Она пообещала что Украина сможет получить еще больше, как в 2023 году, так и в следующем.

«Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по восстановлению и поддержанию функционирования государства», — написала она.

Этот транш — часть ежемесячно выделяемой помощи Украине со стороны Евросоюза. Похожую сумму каждый месяц Украина получает и от США.

Ранее стало известно, что некоторые страны Евросоюза могут ввести санкции против Польши из-за отказа принимать украинское зерно. Польские власти заявили, что если ЕС не продлит запрет на импорт украинского зерна, то Варшава введет односторонние ограничения.

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    Александр Слабиев
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