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02:36, 22 августа 2023Бывший СССР

В США указали на недостаточное число смертей украинцев

Полковник Макгрегор: пока в интересах США погибло недостаточно украинцев

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Пока в интересах Вашингтона погибло недостаточное число украинцев, заявил полковник ВС США, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.

Полковник рассказал, что нынешнее положение Украины можно охарактеризовать как огромный провал или катастрофу, добавив, что если Киев не объявит капитуляцию, все завершится гуманитарным кризисом.

«От продолжения борьбы не отказываются, основываясь на допущении, что произойдет чудо и украинцы восстановят свои силы. Мне больно это признавать, но звучит так, будто еще недостаточно украинцев погибли за Вашингтон», — указал Макгрегор. Он добавил, что в цели Москвы, по его мнению, не входит массовое уничтожение живой силы противника, хотя у ВС РФ есть для этого триста тысяч солдат в резерве и другие большие возможности.

Аналитик уточнил, что Россия желает закончить конфликт, не желая рисковать потенциальным военным обострением между США и РФ из-за Украины.

Ранее официальный Киев отринул необходимость мирных переговоров с российской стороной. Там заявили, что предпочитают разговорам системы противоракетной и противовоздушной обороны.

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    Александра Синицына
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