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14:47, 23 августа 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества в сфере ЖКХ

Мосжилинспекция предупредила жителей столицы о появлении «черных электриков»

Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ

В Москве появились фейковые объявления о замене домофонов. О новом виде мошенничества в сфере ЖКХ жителей столицы предупредили представители Мосжилинспекции, пишет «Российская газета».

В июле на «черных электриков» пожаловались жители центрального района Аэропорт, а теперь о них сообщают жители поселения Десеновское в Новой Москве. В объявлении говорится, что управляющая компания собралась менять домофоны — работы обещают провести бесплатно, но нужно поменять ключи, так как старые не подойдут.

Сделать это предлагают самостоятельно — для этого нужно отсканировать указанный в объявлении QR-код. После человек попадает на сайт, где необходимо указать свои данные и количество новых ключей — за один обычно просят отдать 300 рублей. Затем заказ предлагают оплатить картой.

О том, что они попались на уловки мошенников, жильцы понимают лишь после того, как отдали деньги, так как после операции не сообщается, где и когда можно забрать ключи. В реальной же управляющей компании на звонки с жалобами отвечают, что никакой замены домофонов не планировалось.

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«Фальшивые объявления содержат QR-коды, которые ведут на фишинговый сайт. С их помощью злоумышленники могут получить доступ к персональным и платежным данным жильцов. Существует риск физического доступа злоумышленников в квартиры под предлогом раздачи новых ключей от домофонов», — предостерегли в Мосжилинспекции.

Специалисты рассказали еще об одном способе мошенничества, связанным с электриками. В почтовые ящики жильцов начали раскладывать объявления о необходимости замены электросчетчиков и автоматических выключателей — рубильников, которые позволяют с помощью рычажка обесточить квартиру или ее часть. Многие жильцы верят, начинают звонить, в итоге им за их же деньги меняют вполне исправное оборудование.

В ведомстве пояснили, что вышедшие из строя счетчики в России меняют бесплатно — занимаются этим гарантирующие поставщики электроэнергии (например, «Мосэнергосбыт»). А обслуживание и замена автоматов — ответственность управляющей компании. Ни первые, ни вторые при этом не занимаются навязчивой рекламой и не раскладывают листовки с предложением своих услуг, подчеркнули в Мосжилинспекции.

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    Нина Ташевская
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