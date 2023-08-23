Названы главные проблемы украинского контрнаступления

Военный эксперт Крамник назвал недооценку противника проблемой наступления ВСУ

Главные проблемы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) связаны с тем, что Киев недооценил противника, считает военный эксперт, научный сотрудник Центра американских исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил факторы, из-за которых военная кампания застопорилась.

«Играет отрицательную роль интегральная недооценка противника, которая была, очевидно, допущена и Украиной, и НАТО после относительных успехов прошлого года, когда мы ушли из-под Киева, практически сами ушли из-под окрестностей Харькова, с правого берега Херсона. В Киеве решили, видимо, что они настолько сильны, что легко могут выиграть у Российской армии, и недостаточно внимательно отнеслись к изменениям, которые произошли в дальнейшем. Эти изменения были в долговременной, упорной обороне новых регионов», — объяснил он.

Недооценка, недостаточный уровень разведки, особенно инженерной разведки, острая нехватка инженерной техники и, конечно же, недостаток огневой мощи, нехватка артиллерии. Российская артиллерия продолжает выстреливать в разы больше снарядов, чем украинская. Это привело к тому, что наступление застопорилось Илья Крамник военный эксперт

23 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление идет очень сложно. «Мы видим, на каких направлениях идем вперед, но нам очень сложно, тысячи мин», — сказал глава государства. При этом, по словам политика, украинские военные наблюдают тенденцию медленного продвижения вперед.