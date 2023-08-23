Названы главные проблемы украинского контрнаступления
Главные проблемы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) связаны с тем, что Киев недооценил противника, считает военный эксперт, научный сотрудник Центра американских исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил факторы, из-за которых военная кампания застопорилась.
«Играет отрицательную роль интегральная недооценка противника, которая была, очевидно, допущена и Украиной, и НАТО после относительных успехов прошлого года, когда мы ушли из-под Киева, практически сами ушли из-под окрестностей Харькова, с правого берега Херсона. В Киеве решили, видимо, что они настолько сильны, что легко могут выиграть у Российской армии, и недостаточно внимательно отнеслись к изменениям, которые произошли в дальнейшем. Эти изменения были в долговременной, упорной обороне новых регионов», — объяснил он.
Недооценка, недостаточный уровень разведки, особенно инженерной разведки, острая нехватка инженерной техники и, конечно же, недостаток огневой мощи, нехватка артиллерии. Российская артиллерия продолжает выстреливать в разы больше снарядов, чем украинская. Это привело к тому, что наступление застопорилось
23 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление идет очень сложно. «Мы видим, на каких направлениях идем вперед, но нам очень сложно, тысячи мин», — сказал глава государства. При этом, по словам политика, украинские военные наблюдают тенденцию медленного продвижения вперед.