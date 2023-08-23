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20:34, 23 августа 2023Мир

Канада ввела новые антироссийские санкции

В МИДе Канады сообщили о расширении списка антироссийских санкций

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Оттава расширила список антироссийских санкций. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте МИДа Канады.

Отмечается, что под новые ограничительные меры попали 29 юридических лиц из России, включая компании «Северсталь», «Русатом Оверсиз», а также банки «Уралсиб», «Зенит» и Росбанк.

Кроме того, в санкционные списки попали глава входящего в «Ростех» концерна «Радиоэлектронные технологии» Николай Колесов, директор концерна «Калашников» Владимир Лепин, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, а также подозреваемый по делу о крушении малайзийского «Боинга» MH17 командир 53-й зенитно-ракетной бригады Сергей Мучкаев.

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    Глеб Бажуткин
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