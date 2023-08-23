Названа проблема Украины с танками

Военный эксперт Леонков заявил, что у Украины проблемы с танковым парком

Украинские войска имеют проблемы со старым танковым парком, так как советских единиц техники осталось очень мало. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

«У них беда со старым танковым парком. Советского наследия осталось всего ничего. А то, что находится на складах НАТО, те же старые "Леопарды", нужно еще привести в состояние боеспособности», — сказал он.

Военный эксперт добавил, что Германия пытается привести в боеспособное состояние танки Leopard, но у Берлина ничего не получается. По его словам, можно ездить на любом танке, его все равно можно подбить.

Ранее сообщалось, что украинские власти разочарованы западными союзниками из-за малых поставок оборудования и оружия. Как отмечалось, у армии Украины отсутствуют ресурсы для «проведения лобовых атак, о которых умоляет Запад». Уточнялось, что Киев получил только 60 танков Leopard из обещанных сотен.

