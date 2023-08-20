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17:44, 20 августа 2023Бывший СССР

Стало известно об отсутствии у Украины ресурсов для «лобовых атак»

Украина разочаровалась в западных партнерах из-за недостаточных поставок оружия
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Руководство Украины испытывает разочарование в западных партнерах из-за малых поставок оборудования и оружия. Об этом сообщает The Economist.

Издание утверждает, ссылаясь на Сергея Лещенко — представителя офиса президента Украины, — что власти страны особенно разочарованы недостаточными поставками оборудования, обещанного Западом. По словам Лещенко, это «расстраивает и демотивирует».

Кроме того, инсайдер The Economist в генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что у украинской армии отсутствуют ресурсы для «проведения лобовых атак, о которых умолят Запад». Он отметил, что Киев получил только 60 танков Leopard из обещанных сотен. ВСУ также испытывает известную нехватку машин для разминирования.

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Еще одной проблемой, по словам инсайдера, является российское превосходство в воздухе. Именно по причине слабой поддержки с воздуха и необходимости проходить через минные поля командование ВСУ якобы «оттягивало контрнаступление до последнего». Кроме того, источник заявил, что провальный старт наступления в июле, заставил ВСУ скорректировать планы и «больше не планировать операций, предполагающих большие потери».

Ранее сообщалось, что Дания и Нидерланды согласились на поставки истребителей F-16 для Киева. Однако это произойдет только после завершения тренировок украинских летчиков и выполнения остальных условий.

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    Алиса Дмитриева
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