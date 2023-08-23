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10:35, 23 августа 2023Из жизни

Друзья поймали гигантского питона и попали на видео

WFLA: в США друзья поймали гигантского питона и сфотографировались с ним

В американском городе Тампа, штат Флорида, четверо друзей поймали гигантского питона и сфотографировались с ним на память. Об этом сообщает WFLA.

Процесс поимки гигантской змеи попал на видео. На кадрах, снятых одним из друзей, видно, как его спутники держат темного тигрового питона, сидя на земле на коленях. Затем они поднимают змею и выносят на дорогу, чтобы лучше рассмотреть.

Судя по отметинам на шкуре, питону доводилось сталкиваться с другими хищниками. «Посмотрите сюда, его укусил аллигатор», — указал один из приятелей.

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Темные тигровые питоны способные вырастать до шести метров в длину попали в США из Юго-Восточной Азии. Считается, что основой американской популяции стали особи, сбежавшие из зверинцев и зоомагазинов во время урагана «Эндрю», который обрушился на Флориду в 1992 году. Спустя десять лет огромных змей стали замечать в Эверглейдсе — природном комплексе, занимающем четверть Флориды. Они без труда истребляли местных зверей, а сами оставались неуязвимы для хищников и безудержно плодились.

Ранее сообщалось, что в Индии кобра целиком проглотила питона на глазах у очевидцев. Змеи попали на видео.

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    Алиса Удовик
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